السفير الإندونيسي يشيد بالمقاصد السياحية وصرامة الإجراءات الاحترازية

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، السفير لطفي رؤوف سفير إندونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بالزمالك، بحضور الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وتناول الاجتماع تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، والتي من شأنها دفع مزيد من الحركة السياحية بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال العمل السياحي والأثري ومجال الاستثمار في الأماكن السياحية الجديدة.

وأكد سفير إندونسيا عمق العلاقات بين البلدين، معربا عن سعادته بتولي مهام منصبه في مصر منذ ما يقرب من العام زار خلالها عددًا من المقاصد السياحية، مشيدًا بجمال المقصد السياحي المصري وتنوعه وعراقة الحضارة المصرية القديمة وصرامة الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها به.