قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر في حالة تكاتف كبير للوقوف أمام الظاهرة المناخية القاسية التي ضربت العديد من المحافظات المصرية، منوهًا إلى أن أكبر ضربة كانت موجهة لمحافظة أسوان.



وأشاد أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، بجهود الحكومة المصرية ومحافظة أسوان والجمعيات الأهلية للتعامل مع الأزمة، واصفًا ما شهدته أسوان بأنها «مصيبة بأكثر من روح».



وأضاف أن الروح الأولى للمصيبة ممثلة في السيول والأمطار، والثانية كانت العقارب، متابعًا: «العقارب ظاهرة غريبة تابعتها مطبوعات أجنبية وإعلام أجنبي بكثير من الخيال العلمي، وخاصة أن المياه نقلتها من الجبال إلى منازل المواطنين».



ونوه إلى أن لدغات العقارب قاتلة، فضلًا عن أن الأمر يرتبط بفزع المواطنين عند هجوم تلك الحيوانات على المنازل، مؤكدًا على وجود استعدادات جيدة من وزارة الصحة والدولة لموضوع العقارب.



وتابع: «الناس عندما يجدون في بيتهم حشرة يقلبون الدنيا، ما بالكم بحصار من العقارب، الأمر مثل أفلام الرعب ومنظر العقرب نفسه أمر مرعب، كان الله في عون أهالي أسوان، والدولة كلها في حالة استنفار».



وأكد أن أسوان لن تكون المحافظة الأخيرة التي تتعرض لضربات مناخية قاسية، مؤكدًا أن الأمر يحتاج تكاتف كل الجهود، وخاصة أن الظواهر المناخية التي شهدتها أسوان لم تحدث منذ 11 عامًا ولم تكن بتلك القوة.



وواصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الإثنين، جولاته الميدانية بالقرى والنجوع والمناطق السكنية المتضررة جراء تعرض المحافظة للسيول والرياح الشديدة.



وطمأن المحافظ المواطنين المتضررين بأن هناك لجان حصر تعمل في جميع المناطق لرصد أي انهيارات جزئية أو كلية، وستقف الدولة بجانبهم حتى يجري ترميمها أو إنشاؤها من جديد في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الاستقرار المعيشي لهم.