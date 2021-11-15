رئيس بيلاروسيا ينفي اتهامات عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للاجئين على الحدود مع بولندا

نفى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الاتهامات الموجهة إلى بلاده حول منع وصول المساعدات الإنسانية للاجئين على الحدود.

وأدلى لوكاشينكو بهذه التصريحات، وفق ما أوردته وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية اليوم الاثنين، أثناء حديثه في اجتماع مع مجموعة العمل لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الدستور.

وأكد ضرورة أن تستجيب الإدارة بشكل أكثر فعالية للأحداث التي تجري في بيلاروسيا، حتى يفهم الشعب ما يحدث، قائلا: "لقد اتهمونا (وخاصة البولنديون) بالفعل بأننا نمنع وصول المساعدات الإنسانية ولا نقدمها للاجئين الذين يتعرضون للضرب على حدود الدولة".

ووفقًا للرئيس البيلاروسي، فإن مثل هذه الاتهامات ضد بيلاروسيا تتجاوز حد الغرابة.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس الدولة تعليمات بتبسيط وتنظيم إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية على اللاجئين على الحدود، قائلا: "لقد كنت أتعامل مع هذه المسألة طوال عطلة نهاية الأسبوع. تم استيفاء جميع التعليمات التي قدمتها. نحن نطعم الأطفال والنساء الحوامل. نحن نوفر الحطب وكل ما يحتاجونه".