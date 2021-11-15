 اليونيسف: الإفراج عن أكثر من 45 ألف طفل من الاحتجاز خلال جائحة كورونا - بوابة الشروق
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اليونيسف: الإفراج عن أكثر من 45 ألف طفل من الاحتجاز خلال جائحة كورونا

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 8:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 8:56 ص

 أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأنه جرى الإفراج عن أكثر من 45 ألف طفل من الاحتجاز وإعادتهم بأمان إلى أسرهم أو بديل مناسب منذ بداية جائحة كورونا.

وكشف تقرير بعنوان "احتجاز الأطفال في زمن كوفيد-19" أصدرته المنظمة، أن الحكومات وسلطات الاحتجاز في 84 دولة على الأقل قد أطلقت سراح الآلاف من الأطفال منذ نيسان/أبريل 2020، عندما لفتت اليونيسف الانتباه إلى زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المزدحمة، ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم.

ووفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، فإن التقرير هو واحد من تحليلين يوضحان وضع مئات الآلاف من الأطفال المحرومين من حريتهم كل عام. وتم إصدار التقريرين قبيل المؤتمر العالمي للعدالة مع الأطفال، الذي يبدأ أعماله اليوم الاثنين ويستمر حتى 20 تشرين ثان/نوفمبر الحالي.

ويعد هذا المؤتمر معلما دوليا يجمع الأطفال جنبا إلى جنب مع صانعي السياسات، والممارسين القانونيين والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني من ذوي الخبرة العملية ذات الصلة للتأثير على تعزيز العدالة للأطفال واستكشاف أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون العلمي، ورفع مستوى الوعي حول حلول عدالة صديقة للأطفال.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور: "نعلم منذ فترة طويلة أن أنظمة العدالة غير مجهزة للتعامل مع احتياجات الأطفال الخاصة- وهو الوضع الذي تفاقم بسبب جائحة كورونا. نشيد بالدول التي لبّت دعوتنا وأطلقت سراح الأطفال من الاعتقال. من خلال حماية الأطفال من الظروف التي كان من الممكن أن تعرضهم لمرض خطير، تمكنت هذه البلدان من تحفيز حلول عدلية مبتكرة مناسبة لأعمارهم".

وفقا لتحليل اليونيسف الثاني، يقدر عدد الأطفال المخالفين للقانون المحتجزين في جميع أنحاء العالم بنحو 261 ألف طفل.


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