تعليم الغربية: أكثر من 80 ألف موظف تلقوا لقاح كورونا

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن مديرية التربية والتعليم بالغربية بدأت منذ صباح اليوم الإثنين، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بعدم السماح لأى موظف داخل ديوان المديرية، أو دواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول لمقر عمله إلا بعد تقديم شهادة تلقيه لقاح كورونا أو ما يثبت إجرائه تحليل «PCR» مرتين أسبوعيًا.



وأضاف وكيل الوزارة، أنه أصدر توجيهاته لإدارة الأمن بديوان المديرية والإدارات، بمتابعة تطبيق هذا القرار على جميع العاملين بالدواوين سواء المديرية أو بالإدارات التعليمية.



كما كلف مديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة تطبيق هذا القرار بجميع المدارس التي تقع بنطاق إداراتهم.



ووجه بإنشاء قاعدة بيانات داخلية بكل إدارة تعليمية ومدرسة للعاملين الذي لم يتلقوا اللقاح لمتابعتهم بصفة دورية، وتسجيل نتائج التحاليل المقدمة منهم لحين تلقيهم اللقاح خاصة بعد انتشار مراكز تلقي اللقاح وعدم وجود قوائم انتظار.



كما أكد وكيل الوزارة، أنه تقرر عدم السماح بداية من ديسمبر المقبل لأي مواطن بدخول المديرية أو دواوين الإدارات للتعامل معها، إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة العاملين.



وأشار حسن إلى أن عدد من تلقى التطعيم بالمديرية والدواوين والمدارس بلغ 80 ألفًا و435 موظفًا وعاملا بنسبة 98.47%.