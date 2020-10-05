﻿ التشيك تعاود الاستعانة بجنود الجيش في مكافحة وباء كورونا

عاودت التشيك لأول مرة منذ شهور إرسال جنود من الجيش إلى المستشفيات المكتظة ودور الرعاية للمساعدة في مكافحة وباء كورونا.

وذكرت متحدثة في براغ أن الجيش أرسل اليوم الاثنين 40 جنديا إلى منطقتين إداريتين شرقي البلاد حيث سيعملون كأطقم مساعدة في خدمة الرعاية، ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل أخرى لاحقا.

يذكر أن العديد من المستشفيات بينها المستشفيان الجامعيان في برون وبيلزن، اضطرت إلى تأجيل جزء من العمليات المدرجة على جداولها بسبب الارتفاع في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.

وهناك قرار حكومي يتيح الاستعانة بما يصل إلى 900 جندي من جنود الجيش في مكافحة جائحة كورونا.

ودخل اليوم حيز التنفيذ مرسوم يلزم أطقم الرعاية بالخضوع لاختبارات كورونا مرة واحدة أسبوعيا.

يذكر أن عدد الأشخاص الحاصلين على التطعيم الكامل ضد كورونا يبلغ نحو 2ر6 مليون شخص من إجمالي سكان التشيك البالغ عددهم نحو 7ر10 مليون نسمة.

وتشهد البلاد ارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا، ووصل معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في أسبوع إلى 718 حالة.