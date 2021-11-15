 شكري يترأس جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول مكافحة التطرف وتمويل الإرهاب - بوابة الشروق
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شكري يترأس جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول مكافحة التطرف وتمويل الإرهاب

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 3:57 م | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 3:57 م

ترأس وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬،⁩ اليوم الاثنين، جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب.

يأتي ذلك في إطار الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر نوفمبر الجاري.

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