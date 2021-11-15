شكري يترأس جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول مكافحة التطرف وتمويل الإرهاب

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ترأس وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب.
يأتي ذلك في إطار الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر نوفمبر الجاري.