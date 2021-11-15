إعلان حالة اليقظة البرتقالية في إقليمي فار والألب البحرية بفرنسا بسبب الرياح القوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وضع إقليمي "فار" و"الألب البحرية" في حالة اليقظة البرتقالية "الدرجة الثانية"؛ بسبب الرياح القوية التي ستصل سرعتها من 100 إلى 120 كيلومترًا في الساعة.

وأعلنت الهيئة -حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية اليوم الاثنين- حالة اليقظة الصفراء بسبب ارتفاع الأمواج بالساحل.

وكانت الأرصاد البريطانية قد أطلقت الأربعاء الماضي تحذيرًا من هطول الأمطار على جنوب إنجلترا خلال الليل وحتى الساعة 3 صباح الخميس الماضي حيث قد تضرب العاصفة الأسوأ شمال فرنسا وجزر القنال كونها قريبة من فرنسا.