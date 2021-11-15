تنظيم ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الوادى الجديد

نظمت الإدارة العامة لتنمية المجتمع وخدمة البيئة بجامعة الوادي الجديد، ندوة موسعة حول مناهضة العنف ضد المرأة، بالتنسيق والتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة وذلك بإحدى القاعات بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة الخارجة، بحضور ماهر حسين عبد الجيد، امين عام الجامعة المساعد والمديرى العموم بالجامعة ومدير عام المدن الجامعية ومشرفى المدن وعدد من طالبات المدن الجامعية من مختلف الكليات.

من جانبها، أكدت نادية عزمى ويصا، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالوادى الجديد على دور الفرع في مناهضة العنف ضد المرأة، ودور مكتب الشكاوى فى تمكين المرأة ومناهضة العنف بجميع أشكاله.

وأضافت عزمى، أن المحور الثانى من الندوة تضمن دور الأسرة والمدرسة والجامعة فى الحفاظ على هيبة العملية التعليمية للإرتقاء بالمجتمع ومناهضة كافة أشكال العنف.