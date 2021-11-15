محافظ سوهاج يتابع أعمال تنفيذ المشروعات بقريتي أولاد بهيج والعوامر بحري

تفقد طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية، اليوم، لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة "، بعض المشروعات بقريتي "أولاد بهيج، والعوامر بحري" بمركز جرجا، للوقوف على مدى التقدم في نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، يرافقه عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، والمهندس سيد أبو عقيل رئيس فرع هيئة الابنية التعليمية بسوهاج.

وتفقد المحافظ مدرسة أولاد غازي الرسمية لغات تعليم أساسي، بنسبة تنفيذ 100%، بقرية أولاد بهيج، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المدرسة، المقامة على مساحة 2500 متر مربع بتكلفة 8 مليون و400 ألف جنيه، وتضم "٤ فصول رياض أطفال + ١٢ فصل ابتدائي + ٦ فصول إعدادي"، بالإضافة إلى غرف مجالات، ومكتبة، وطبيب، وصالة متعددة الأغراض، وأماكن ترفيه لرياض الأطفال، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير التعليم التجريبي داخل القرية كثاني مدرسة تجريبية بعد مدرسة سفلاق الرسمية لغات .

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية، وأعمال محطة الرفع لمشروع الصرف الصحي بقرية "العوامر بحري"، حيث تابع سير العمل بتلك المشروعات، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، ومراعاة معايير السلامة والصحة المهنية .