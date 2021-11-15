الإسكندرية تستعد بإجراءات مشددة لاستقبال موسم السيول والأمطار

تستعد محافظة الإسكندرية، لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ أشارت غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل، تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تسقط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية وفق مؤشرات هيئة الأرصاد الجوية.

وتشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، انخفاض في درجات الحرارة مصاحبة بغيوم متقطع، وشبورة مائية ورياح متوسطة الشدة.

فيما أكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء محمود نافع، في تصريحات صحفية، للشروق اليوم الإثنين، أنه تم بالمرور على محطات الصرف الصحي، ومحطات الرفع للتأكيد على أعمال الصيانة ومتابعة المناسيب إستعدادا للتقلبات الجوية.

ويأتي ذلك في محطة رفع المعمورة والمنتزه وطوسون وقرى أبيسات؛ للتأكيد على أعمال الصيانة ورفع الكفاءة مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسة على مدار 24 ساعة.

وأضاف نافع، أنه تفقد تمركزات سيارات الطوارئ في منطقة المنتزه بكوبري المندرة، وتابع أعمال خفض منسوب مصرف القلعة، والمصارف الفرعية في محيط قري أبيس الأولي والثانية.

وعن أعمال التطهير، أشار رئيس الصرف الصحي، إلى أنه تم تطهير مصرف زهرة في قرى أبيس الأولي والثانية، وتطهير شبكة الصرف الصحي بشارع عرابي بمنطقة أبي قير، بالتزامن مع أعمال التطهير للشنايش ومطابق الصرف الصحي بعدد من المناطق الساخنة التي تشهد دائما تراكمات في مياه الأمطار خلال موسم الشتاء.