وزير الاتصالات: تسجيل 4 ملايين مواطن على منصة مصر الرقمية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منصة مصر الرقمية تعمل منذ فترة بشكل تجريبي، موضحًا أنها تشمل أكثر من 90 خدمة وحزم مختلفة لخدمات المرور والتوثيق والتموين والتضامن الاجتماعي.



وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن المواطنين بإمكانهم الحصول على الخدمات من خلال منصة مصر الرقمية، أو الخط الساخن للراغب في التعامل بشكل غير مباشر مع التكنولوجيا.



وأشار إلى أن إقبال المواطن على استخدام الوسائل التكنولوجية فاق التوقعات، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين على منصة «مصر الرقمية» قارب على 4 ملايين مواطن، خلال الفترة الماضية.



وأكد وزير الاتصالات، أن هذا العدد أكبر من المتوقع والمعدلات الموجودة في دول تشهد نفس ظروف مصر، لافتًا إلى أن عدد الخدمات التي تلقاها المواطنون عبر المنصة تجاوز 12 مليون خدمة.



وذكر أن إقبال عدد ضخم من المواطنين على استخدام الوسائل الرقمية أسهل وأيسر لهم، قائلًا إن الأمر يساهم في حوكمة الدولة وإدارة مواردها بصورة أفضل.



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.