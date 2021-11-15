وزير روسي: الصحة العالمية قد تعتمد لقاح سبوتنيك-V في المستقبل القريب

قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن منظمة الصحة العالمية يمكن تعتمد في المستقبل القريب لقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المنظمة لديها موقف إيجابي، ولا توجد تسييس أو تحيز.

وأضاف موراشكو، في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه "كان هناك عدد من الإجراءات الإدارية التي يجب القيام بها. وبعد ذلك يمكن للقاح أن يستمر في طريقه للحصول على شهادة من المنظمة. وينتهج زملاؤنا في منظمة الصحة العالمية موقفا إيجابيا".



واستطرد: "أؤكد لكم، أنه لا توجد سياسة أو تحيز. ولكن هذا يشمل نظاما بيروقراطيا معقدا له قواعده وبروتوكولاته. ولا أحد يشكك في فعالية سبوتنيك ومع ذلك فمن الضروري مراعاة بعض الإجراءات".

وتابع: "من الواضح أن هذا سيكون في المستقبل القريب، ولكن لماذا يجب أن أتوقع وأذكر أي تواريخ محددة".

وأوضح أيضا أنه من "الضروري فهم أن هناك إجراءين مختلفين يتعلقان بـ سبوتنيك-V أحدهما يتضمن موافقة منظمة الصحة العالمية على استخدام اللقاح في السوق. هنا يجب التأكيد على أن الجرعة آمنة للناس ولا تشكل خطرا على الآخرين. البروتوكول الثاني هو الجزء الفني المتعلق بشهادات التطعيم والاعتراف المتبادل بها. وكيف ستكون، كل هذا يحتاج إلى إجراء قانوني".