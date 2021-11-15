الفلبين ترحب بعودة الطلاب للمدارس بعد إغلاق دام قرابة العامين

ذكرت صحيفة "فلبين ستارز" الفلبينية اليوم الاثنين، أن الفصول الدراسية في أنحاء الفلبين تمتلئ بالطلاب مرة أخرى لأول مرة منذ قرابة العامين.

وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأطفال سمح لهم العودة إلى التعليم المباشر بدءًا من اليوم بالتزامن مع بدء الدولة في تنفيذها التجريبي لفصول محدودة على المستوى الشخصي.

تعد الفلبين الدولة الأخيرة في العالم التي عادت إلى التعليم المباشر بعد أن فتحت فنزويلا مدارسها خلال الشهر الماضي.

كان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي وافق في البداية على 120 مدرسة للتعليم الأساسي كاختبارات تجريبية على أن تبدأ 20 مدرسة خاصة فصولها الشخصية المحدودة في 22 نوفمبر الجاري.