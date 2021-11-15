 محافظ أسوان: المباني المتضررة من السيول تم بناؤها على أملاك الدولة - بوابة الشروق
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محافظ أسوان: المباني المتضررة من السيول تم بناؤها على أملاك الدولة

أشرف عطية محافظ أسوان
أشرف عطية محافظ أسوان
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 9:51 م | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 9:51 م

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنّ قيمة التعويضات لأضرار السيول التي ضربت المحافظة مؤخرًا تصل إلى 56 مليون جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنّ المباني المتضررة تم بناؤها على أملاك الدولة.

وأوضح أنّ هذه المنازل موجودة على مخرات السيول وغير مجهزة، لافتًا إلى أنّ أعمال تطوير ستشملها هذه المناطق في الفترة المقبلة.

وأكّد أنه ستتم إزالة أي منزل في مخرات السيول على الفور، مؤكّدًا إتاحة البديل أمام المواطنين.

غير أنّ المحافظ تابع: "بعض الناس يرغبون في البقاء في مناطقهم، وخاطبنا رئيس الوزراء لتطوير هذه المناطق لتكون آدمية".

وتضررت منازل عديدة في محافظة أسوان من جرّاء سيول قوية ضربت المحافظة قبل أيام وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ 11 سنة، علمًا بأنّ الهيئة العامة للأرصاد الجوية استبقت هذه الحالة المناخية الصعبة بالتحذير منها في تنبؤ أصدرته نهاية الأسبوع الماضي.

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