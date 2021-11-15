أردوغان: اعتماد تركيا على نفسها في الصناعات الدفاعية يصل إلى 80 بالمئة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نسبة اعتماد بلاده على نفسها في ما يخص الصناعات الدفاعية ارتفع إلى 80 بالمئة.

وخلال لقائه شبانا في العرض الأولي لفيلم وثائقي عرض في متحف "طروادة" أثناء زيارته السبت لولاية جناق قلعة غربي البلاد، قال: "بعدما كان اعتماد تركيا على نفسها 20 بالمئة في الصناعات الدفاعية، ارتفع الآن إلى 80 بالمئة، وهذا يعني أننا بتنا بموقع نكتفي فيه ذاتيا".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من تركيا إعادة منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400" التي اشترتها من روسيا، وأردف: "نحن قلنا لهم، لماذا علينا إعادتها؟ فأنتم لم تعطونا (منظومة دفاع صاروخي) لذلك نحن تدبرنا أمورنا بأنفسنا، وتلقينا من الروس هذا العرض واشتريناها منهم".

وشدد على أن الولايات المتحدة ارتكبت نفس الخطأ بخصوص مقاتلات "إف-35"، وأضاف: "نحن دفعنا مليارا و400 مليون دولار من أجل المقاتلات ولم نحصل عليها، والآن نتلقى عروضا جديدة وسنرى ما سيحصل، ولكن إن شاء الله نحن سننتجها في النهاية".

ولفت إلى أن تركيا وصلت إلى مرحلة جيدة بخصوص الطاقة، مشيرا إلى وجود إشارات إيجابية خلال عمليات المسح الزلزالي في البحرين الأسود والمتوسط.

وأردف قوله: "لحظة إنتاجنا الغاز الطبيعي، سيستفيد مواطنونا من هذه الوفرة".