أول تحرك رسمي من جنوب أفريقيا بعد ركلة جزاء غانا «الجدلية»

بدأ الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم في اتخاذ إجراءات قانونية من أجل الحفاظ على حقوقه، التي يراها قد أهدرت في مباراة منتخبه الأول ضد نظيره الغاني بالجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس العالم.

منتخب غانا كان قد فاز على ضيفه الجنوب أفريقي، بهدف نظيف، سجله القائد أندريه أيو من ركلة جزاء مثيرة للجدل، تم احتسابها، ليضمن النجوم السوداء التأهل للدور الفاصل من تصفيات المونديال.

وأكد تيبوجو موثلانثي، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الجنوب أفريقي، أنه قد تم تحريك شكوى ضد حكم المباراة للتحقيق في أحداثها وبالتحديد ركلة الجزاء المُحتسبة لغانا، على أن يتم النظر في الأمر من قبل الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم.

وأشار موثلانثي أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح التفاصيل الخاصة بالشكوى وتطورات الموقف فيما يخص تلك المباراة التي حرمت منتخب الأولاد من التأهل للدور الفاصل، علما بأنه كان بحاجة للتعادل فقط مع مضيفه الغاني لضمان الترشح.