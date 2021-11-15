دول الميركوسور تؤكد أهمية تشكيل مجموعة عمل لمعالجة قضايا تغير المناخ

أكدت دول تجمع الميركوسور (أوروجواي والأرجنتين والبرازيل وباراجواي) ضرورة تشكيل مجموعة عمل تفاوضية لمعالجة قضايا تغير المناخ وتوحيد الجهود لمواجهتها.

وأكد التجمع، في بيان مشترك نقلته وكالة أنباء جنوب الأطلنطي، أهمية دعم قطاع الزراعة للأمن الغذائي العالمي، مشددا على ضرورة اتخاذ عدد من التدابير للتكيف مع متابعة أهداف اتفاق باريس لعام 2015، بالإضافة إلى أهمية الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والدور الحاسم للنظم البيئية في التنمية المستدامة للدول الأعضاء في التكتل.

من جهته، قال وزير البيئة في أوروجواي أدريان بينيا: "لقد اتفقنا على البدء في العمل معا بشأن القضايا البيئية من خلال زيادة التعاون في مجال إنتاج الأغذية، في إطار المسؤولية البيئية في أنظمة الإنتاج الخاصة بها، بهدف تسهيل الوصول إلى المنتجات".

وأضاف بينيا أن بلاده ستستضيف اجتماعا لضبط تفاصيل هذه الاتفاقية ووضع جدول عمل، منوها بالإمكانات الهائلة التي تمتلكها دول الميركوسور في المنطقة لمواجهة تحديات تغير المناخ، بشكل مشترك والتي يمكن أن تسهم في الوصول إلى حلول أفضل في هذا الإطار.