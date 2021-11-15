شرطة بريطانيا: القبض على 3 أشخاص بعد انفجار سيارة في ليفربول

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص خلال التحقيق في انفجار سيارة في ليفربول.

وكتبت شرطة مانشستر الكبرى، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اعتقل ضباط في ميرسيسايد 3 رجال تتراوح أعمارهم بين 29 و26 و21 عاما في منطقة كنسينجتون في ليفربول بموجب قانون الإرهاب".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شرطة ميرسيسايد إن سيارة انفجرت بالقرب من مستشفى النساء في ليفربول، ما أسفر عن مقتل رجل وإصابة آخر. ولا يزال التحقيق جاريا بمشاركة محققي مكافحة الإرهاب.

وأضافت إن التحقيق مستمر بالتعاون مع شرطة مكافحة الإرهاب التي تعمل بشكل وثيق مع زملائهم في ميرسيسايد.