كوريا الجنوبية تسجل 2006 إصابات جديدة بكورونا و12 وفاة

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 2006 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 397 ألفا و 466 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 3115.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي حتى اليوم الاثنين بإعطاء الجرعة الأولى إلى نحو 92ر41 مليون شخص وهو ما يمثل 7ر81 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل حوالي 1ر40 مليون شخص، حوالي 1ر78 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.