صاروخ كهربائي ينهي حياة حداد أثناء تقطيع برميل في البحيرة

لقي حداد مصرعه وأصيب عامل بسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأحد، جراء انفلات صاروخ كهربائي أثناء تقطيع برميل بإحدى الشركات الزراعية بدائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي مستشفي جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب لذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود متوفي ومصاب داخل إحدي الشركات الزراعية بنطاق مركز بدر وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، والفحص تبين وجود جثة " محمد ثابت محمد سيد أحمد "، 46 عامًا، ويعمل حداد، وبه إصابات بالرقبة وجروح عميقة بالوجه، "حمادة أو الحديد عبد الغني"، 44 عامًا، عامل بالشركة، مصاب بسحجات متفرقة بأنحاء الجسد.

وبسؤال شهود العيان علي الواقعة، أكدوا أنه أثناء قيام المتوفي بتقطيع برميل داخل الشركة إنقلت من يده الصاروخ الكهربائي ولم يتمكن من السيطرة عليه مما أدي لإصابته بالإصابات التي أوت بحياته وإصابة العامل بالشركة بسحجات متفرقة بأنحاء الجسم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.