الجيش الإسرائيلي يغير الأوامر الخاصة بظروف السماح للجنود بإطلاق نار

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قرر الجيش الإسرائيلي تغيير الأوامر الخاصة بظروف السماح للجنود بإطلاق نار، على أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ خلال أيام قليلة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، تتضمن الأوامر الجديدة السماح للجنود بإطلاق النار صوب من يسرق وسائل قتالية وذخيرة من قواعد عسكرية، ومن مناطق تدريبات، وباتجاه مهربي مخدرات ووسائل قتالية على الحدود مع مصر.

كما ستطبق أوامر جديدة في مناطق الضفة العربية.

وذكرت الهيئة أن سبب ذلك هو طريقة تصرف جنود "خلال أعمال فلسطينية مخلة بالنظام العام، ما أدى إلى المساس بأبرياء".

وأكدت مصادر عسكرية أنه حتى بعد صدور هذه الأوامر يحتفظ الجنود بالحق في الرد بالنار في حال شعروا أن حياتهم معرضة للخطر.