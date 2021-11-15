يوكي آبي يعلن اعتزاله كرة القدم

كشف يوكي أبي، لاعب اليابان السابق، الفائز مرتين بدوري أبطال آسيا، أنه سيعتزل لعب كرة القدم في نهاية الموسم الجاري من الدوري الياباني.

وأعلن أبي، الذي سيبلغ عامه الـ40 في سبتمبر المقبل، هذا الأمر خلال حفل أقامه ناديه أوراوا ريد دياموندز، أمس الأحد.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن أبي قوله "مع قرب حلول العام الجديد، كنت أفكر أن هذا الموسم سيكون الأخير لي".

ويقضي لاعب الوسط فترته الثانية مع أوراوا، حيث انضم في المرة الأولى عام 2007 قادما من يونايتد إتشيهارا، وساعده آنذاك على الفوز بدوري الأبطال في موسمه الأول.

وانتقل أبي في 2010 إلى ليستر سيتي الإنجليزي، وشارك مع اليابان في كأس العالم بجنوب إفريقيا، لكنه عاد إلى بلاده بعد 18 شهرا وانضم مرة أخرى إلى أوراوا.

وساعد أبي فريقه أوراوا على حصد لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في 2017، بعد الفوز في النهائي على الهلال السعودي.

وشارك أبي في 53 مباراة دولية مع اليابان، وسجل 3 أهداف، بينما خاض 589 مباراة في الدوري الياباني.