قائمة الخطيب تتعهد بتقديم خدمات مميزة ومتكاملة للأعضاء

أكدت قائمة محمود الخطيب، أن تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية من بين أهم الملفات في برنامجها الانتخابي، وهناك ملف شامل يتضمن انشاء مناطق جديدة للمطاعم " فوت كورت" لتقديم وجبات غذائية متكاملة بأسعار ‏مناسبه لكافة الأعضاء استجابة لرغباتهم خاصة أن أغلبهم يقضى معظم ساعات اليوم داخل ‏النادي مع ابنائهم الذين يمارسون الألعاب الرياضية المختلفة سواء الفردية أو الجماعية.‏

ويشتمل البرنامج الانتخابي للقائمة على انشاء مناطق جديدة لألعاب الأطفال والعمل على ‏تيسير حجز الرحلات خاصة لكبار السن، وتكثيف الأنشطة الثقافية والاجتماعية داخل النادي ‏إلى جانب تكثيف أنشطة الأطفال والشباب خلال أجازتي نصف العام ونهاية العام الدراسي.‏

وتولى قائمة الخطيب اهتماما كبيرًا بالمرأة خلال برنامجها الانتخابي والذي يتضمن اقامة ‏ندوات تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرأة وتكثيف ندوات التوعية بصحة المرأة وأسرتها من خلال وجود محاضرين ‏متخصصين.‏

وتقوم قائمة الخطيب باستعراض برنامجها الانتخابي كاملا خلال ندواتها التي تبدأ في الرابعة ‏عصر يوم الأربعاء 17 نوفمبر بفرع الشيخ زايد، والسابعة مساء الخميس 18 نوفمبر بفرع ‏مدينة نصر، والسابعة مساء الأحد 21 نوفمبر في مقر الجزيرة وذلك بعد التنسيق مع مندوبي ‏المرشحين لمنصب الرئيس في انتخابات الأهلي، المقرر إجراؤها يوم 26 نوفمبر الجاري ‏بمقر النادي الجزيرة، وتحديد موعد الندوات الخاصة بكل منهما، وذلك وفقًا لما تنص عليه اللائحة ‏الخاصة بالنادي.‏

وتضم قائمة محمود الخطيب كل من: العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي ‏أميناً ‏صندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند ‏مجدي ‏ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ‏ومي ‏عاطف.‏