أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرارا اليوم الاثنين، بمنع وحظر إقامة أسواق الماشية بنطاق مراكز ومدن المحافظة لمدة شهر وذلك حتى 15 ديسمبر المقبل، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.



وأوضح محافظ الغربية، أن حظر إقامة أسواق المواشي، يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال منع تجمعات المواطنين.



وكان محافظ الغربية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية، والمرور على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتشميع وغلق مراكز الدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



كما شدد المحافظ، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعي بضرورة إتباع تلك التعليمات، وأهمية ارتداء الكمامات والحد من التجمعات.