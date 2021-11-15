خفض سرعة الدراجات البخارية الكهربائية في باريس إلى 10 كيلومترات في الساعة

قررت شركات التأجير الرئيسية الثلاث في العاصمة الفرنسية باريس أنه اعتبارا من اليوم الاثنين، سيتم خفض سرعة الدراجات البخارية الكهربائية إلى 10 كيلومترات في الساعة في أجزاء من وسط المدينة.

وسيؤثر هذا القرار على المناطق التي غالبا ما كانت تشهد حتى الآن تداخل السير بين قائدي الدراجات البخارية الإلكترونية والمشاة، حسبما ذكرت صحيفة لو باريزيان اليوم الاثنين. وتشمل هذه المناطق ، المعالم السياحية والحدائق والمدارس والساحات.

وبمبادرة من إدارة المدينة، كان هناك بالفعل اختبار في منطقة متحف اللوفر وفي بعض الساحات الأخرى في الصيف.

والآن قررت شركات تأجير الدراجات البخارية الكهربائية البالغ عددها 15 ألف دراجة نارية في باريس توسيع نطاق "المناطق البطيئة".

ويتم تأمين الحد من السرعة تلقائيا في الدراجات البخارية عبر نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)الخاصة بها. وبمجرد دخول الدراجة البخارية إلى إحدى المناطق المحددة، فإنها تقلل من سرعتها. وتظهر تلك المناطق المحدد لمستخدمي الدراجات البخارية، في تطبيقات شركات التأجير.