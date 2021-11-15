 الدبيبة يوجه خطابا للشعب الليبي قبل الانتخابات المرتقبة - بوابة الشروق
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الدبيبة يوجه خطابا للشعب الليبي قبل الانتخابات المرتقبة

الدبيبة
الدبيبة
وكالات
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 8:51 م | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 8:51 م
يلقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبه خطابا إلى الشعب الليبي، مساء اليوم الاثنين.

وحسب ما أعلنته منصة حكومتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت: "رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوجه خطابا للشعب الليبي خلال مشاركته في إعلان تأسيس المجلس الوطني للشباب مساء اليوم".

وكان الدبيبة قد زار، اليوم الاثنين، معهد الحرس البلدي في بلدية جنزور، وأكد في كلمة له أمام الحضور، "ضرورة الاهتمام بجهاز الحرس البلدي، والعاملين به من خلال الإمكانيات اللازمة لهم باعتبارهم حماة الصحة العامة".

وتعيش ليبيا على وقع أزمة سياسية، متمثلة في دعوة البرلمان إلى الانتخابات الرئاسية، فيما يرفضها المجلس الأعلى للدولة الليبي، مؤكدا أن البرلمان وضع شروطا من أجل تهيئة الأجواء لمرشح بعينه.

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