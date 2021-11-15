قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ الوزارة لم تلغِ التبرعات للمساجد لكنّها أجرت عملية حوكمة، محذرًا من مخالفة جمع المال خارج إطار القانون.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنّ الدولة تتجه لأعلى درجات الحكومة والشفافية والميكنة والتحول الرقمي.



وتابع: "اللي هيجمع أموال في حرم المسجد بصندوق أو من غير صندوق ستتم محاسبته وفقًا للقانون".



وأشار إلى أنّ العالم ينتقل من التعامل الورقي إلى العامل الإلكتروني بما يحقق أعلى درجات الشفافية، ولفت إلى إجراء تنسيق مع البنوك لإيجاد آليات للتبرع غير النقدي



وتابع: "كنا نرى البعض يقف بكرتونة على الطرق ويقول تبرعوا لبناء المسجد ومحدش عارف هل ده فعلا لبناء مسجد ولا لأ.. جمع المال بدون غطاء قانوني هو جريمة".



وأفاد بأن هناك ثلاثة أشكال للتبرع للمساجد، هي المستهلكات البسيطة مثل تغيير لمبة أو حنفية ويتم التسجيل في دفتر الإمام، وهناك أمور معمرة مثل المكيف وهي تندرج في إطار العهدة المخزنية، بينما الراغبين في التبرع بأموال للمسجد يكون من خلال الحساب المركزي.



وكان وزير الأوقاف قد قرر انتهاء ظاهرة صناديق التبرعات داخل المساجد بدأ من يوم الجمعة الماضي، وقال آنذاك: "نعمل على حوكمة التبرعات بما يحقق أعلى درجات الشفافية ويحول دون سوء استخدامها ويدرأ أي شبهة تجاوز في التعامل معها، ونؤكد أن التبرع عبر الدفع غير النقدي يسهم بقوة في حوكمة التبرعات وندعو وبشدة إلى تبني ذلك".