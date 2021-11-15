إبراهيم حسن: على مسؤوليتي أبو ريدة سبب عدم تواجدنا في منتخب مصر

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كشف ابراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري ، عن تواصل أحد المسؤولين عن الرياضة في مصر مع حسام حسن قبل التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «تواصل أحد المسؤولين مع حسام لنتولى تدريب منتخب مصر ونفس الشخص أبلغنا بعدم تواجدنا».

وأضاف: «هو شخص بعيد عن اتحاد الكرة حالياً وأكد لحسام حسن أن هذه الفترة "مش بتاعتك"».

وأكمل مدير الكرة بنادي الاتحاد: «الجميع يعلم أن هاني ابو ريدة هو من يدير اتحاد الكرة وبالتأكيد هو من اختار المدير الفني للمنتخب».

وأتم: «على مسؤوليتي الشخصية هاني أبو ريدة هو السبب في عدم تواجد حسام وإبراهيم حسن في منتخب مصر، لأنه يريد تواجد القريبين منه فقط».