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المنتخب الأولمبي يحدد موعد المعسكر المقبل

كريم صلاح
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 11:29 م | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 11:29 م

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن موعد التجمع المقبل للفريق من أجل الاستعداد للاستحقاقات الدولية التي يشارك فيها.

وقال غريب أنه من المقرر أن شهر ديسمبر المقبل سيشهد تجمعًا من أجل الاشتراك في بطولة شمال افريقيا وهو احتكاك مناسب للفريق خلال تلك الفتره.

وأضاف غريب أنه هناك تخطيط لعمل معسكر خلال شهر يناير أثناء اشتراك المنتخب الأول في بطولة الأمم الافريقيه بالكاميرون.

وكان المنتخب الأولمبي قد أنهى معسكره المغلق اليوم والذي أنطلق على هامش توقف الدوري المحلي بسبب الارتباطات المحلية للمنتخب الأول والمشارك في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.


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