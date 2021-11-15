جدل ديني في الولايات المتحدة حول منح بايدن طقس المناولة

من المتوقع أن يناقش مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ما إذا كان دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لحقوق الإجهاض يجب أن يحرمه من الحصول على طقوس التناول.

وحسب "رويترز"، من المقرر أن يصوت الأساقفة على وثيقة توضح معنى المناولة المقدسة في الجمعية العمومية السنوية للمنظمة في بالتيمور.

وأثار دعم الرئيس بايدن للإجهاض، جدلاً بين الأساقفة في جميع أنحاء البلاد، الذين يعتقدون أن مواقفه السياسية "تتعارض مع تعاليم الكنيسة"، وفقًا لرويترز.

ويرى أساقفة أنه يجب حرمان بايدن من تناول القربان بسبب آرائه حول حقوق الإنجاب.

ويعتبر بايدن هو أول رئيس كاثوليكي منذ الرئيس السابق جون كينيدي.

وكان بايدن قال للصحفيين، إن البابا فرانسيس يعتقد أنه يجب أن يستمر في تلقي المناولة، مضيفًا أن البابا قال إنه "كاثوليكي جيد"، حسب موقع أكسيوس.

وقال فرانسيس سابقًا إن الأساقفة الكاثوليك يجب ألا يسمحوا للسياسة بالتأثير على القرارات الرعوية.

ويعتقد معظم الكاثوليك الأمريكيين أنه يجب السماح لبايدن بحصوله على التناول على الرغم من موقفه من الإجهاض، وفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث.

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انتقد قانون تكساس الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، ويحظر عمليات الإجهاض في الولاية بعد 6 أسابيع من الحمل، واصفًا إياه بأنه "متطرف" وانتهاك صارخ للحق الدستوري المنصوص عليه بموجب المحكمة العليا الأمريكية.

وقال بايدن، في بيان صحفي: "سيضعف قانون تكساس بشكل كبير، وصول المرأة إلى الرعاية الصحية التي تحتاجها، خاصة للمجتمعات الملونة والأفراد ذوي الدخل المنخفض".