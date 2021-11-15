صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد 2/1/2022، وحتى يوم الأربعاء 12/1/2022، في تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي بيت الوطن بالحي الثامن بلوك 17112 بمدينة العبور.

وأكد وزير الإسكان، في بيان للوزارة، اليوم الاثنين، دفع العمل بمشروعات المرافق والطرق لخدمة قطع الأراضي بأنواعها المختلفة بالمدن الجديدة، ولسرعة تسليمها لمستحقيها وتحقيق التنمية المستهدفة، ذاكرا أن الفترة المقبلة ستشهد تسليم العديد من قطع الأراضي والوحدات السكنية لمستحقيها.

من جهته، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 61 : 75، يوم الأحد 2/1/2022، والقطع من 46 : 60، يوم الاثنين 3/1/2022، والقطع من 31 : 45، يوم الثلاثاء 4/1/2022، والقطع من 16 : 30، يوم الأربعاء 5/1/2022، والقطع من 1 : 15، يوم الإثنين 10/1/2022، وتم تخصيص يومي الثلاثاء 11/1/2022، والأربعاء 12/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.