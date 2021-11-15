عماد الدين حسين: مشروعات الدولة تحتاج لخطط إعلامية تسوق لها وتتفاعل مع المواطن

قال عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، إن جهود الدولة خلال الفترة الماضية تحتاج إلى خطط إعلامية تسوق لتلك المشروعات وتحاول تقريب لغة الأرقام الصعبة على المواطن وتسهيل طرق الوصول إلى المعلومات، لأن التحدي الذي يقع فيه الإعلام إزاء التعامل مع تلك المشروعات القومية هو كيفية توصيل الغرض منها وأهدافها دون تعقيد أو بلغة تقترب من عقول الجماهير وتخاطب احتياجات هم.

وطالب حسين، خلال مشاركته بندوة حول المبادرات الإعلامية الشبابية لمشروعي حياة كريمة والدلتا الجديدة وإعلان نتائج المسابقة الأولى لمنتدى الإعلام والتنمية المستدامة، بمحاولة توضيح كيفية اقتراب تلك المشروعات من متطلباتهم وما تسعى لتحقيقه وتسده من عجز عانى منه المواطن، دون إغراق المواطن في المعلومات أو التقارير الإنشائية التي لا تصل بالمواطن إلى معنى موثق يشعر به.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع الدلتا الجديدة قد يكون من أفضل المشروعات التي تخطط لها مصر خلال الفترة المقبلة ورغم ذلك تحتاج إلى المزيد من الجهود الإعلامية التي تحاول التعمق في خطة الاستفادة المتحققة والمنتظر الوصول إليها من خلال المشروع.

وأضاف أن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف العودة بمصر إلى مرتبة متميزة في جوانب الزراعة التي انحصرت خلال الفترة الماضية وعانى من تبعاتها المواطن العادي، ذاكرا أن التوعية بتلك الأهمية يعمل على خلق الحس الوطني والقومي الذي يؤازر الجهود الحكومية خلال مرحلة تنفيذ تلك المشروعات.