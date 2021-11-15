مجلس الوحدة الاقتصادية يبحث مع الشركات العربية المشتركة آلية التعاون لخلق اقتصاد عربي قوي

عقد مجلس الوحدة الاقتصادية الاجتماع الدوري الثاني مع الشركات العربية المشتركة؛ لمناقشة إعداد آلية التعاون المشترك للقضاء على تبعية الاقتصاديات العربية للاقتصاديات الأجنبية؛ ما يؤدي إلى خلق اقتصاد عربي قوي ومتطور.

وترأس الاجتماع، وفق بيان صادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية اليوم الاثنين، المستشار الاقتصادي بالسفارة الأردنية مهند رجب بحضور السفير محمد أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، بمشاركة الأردن، والسودان، والصومال، وفلسطين، وموريتانيا، ومصر والهيئة العامة للاستثمار في اليمن.

وأوضح أن أهم الشركات التي أنشأها المجلس هي الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ومقرها دمشق برأس مال مدفوع يبلغ 66 مليون دينار كويتي، والشركة العربية للتعدين بعمان في الأردن برأس مال مدفوع يبلغ 120 مليون دينار كويتي، والشركة العربية للاستثمارات الصناعية في بغداد برأس مال 150 مليون دينار كويتي، وشركة البحث والتطوير التعديني برأس مال 350 ألف دينار أردني.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدة قرارات منذ عام 1973، حيث تم إخراج هذه المجموعة "الشركات العربية المشتركة" كمدخل لتحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية العربية، إلى حيز الوجود في شكل شركات قابضة وأهمها الشركة العربية للتسويق والتجارة، والشركة العربية للتجارة الإلكترونية، والشركة العربية لتدوير المخلفات، والشركة العربية للنقل متعدد الوسائط والشركة العربية المشتركة القابضة للتنمية.