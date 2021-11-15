محكمة أمريكية ترفض طلبا لمراجعة قضيتين بفضيحة ديزل فولكس فاجن

فشلت مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات في محاولتها الرامية إلى تحويل قضيتين متبقيتين في فضيحة الديزل الخاصة بالتلاعب في قيم العوادم إلى المحكمة الأمريكية العليا.

جاء ذلك بعد رفض المحكمة العليا، اليوم الإثنين، مراجعة القضيتين دون إبداء أسباب، حيث كانت فولكس فاجن تأمل في أن تلغي المحكمة العليا قرارات صادرة من دوائر أدنى وأن تتمكن من تجنب التعرض لمزيد من العقوبات.

وكانت فولكس فاجن قد اعترفت في سبتمبر 2015 بناء على ضغط من السلطات البيئية الأمريكية باستخدام برنامج كمبيوتر معقد للتلاعب في نتائج اختبارات عوادم سيارات الديزل التي تنتجها، مما كلف المجموعة أكثر من 30 مليار يورو تم تخصيص أغلبها للغرامات ومدفوعات التعويضات في الولايات المتحدة.

وتتعلق القضيتان اللتان رفضت المحكمة العليا مراجعتهما بشكوى من ولاية أوهايو ومن دوائر في ولايتي يوتا وفلوريدا، وبدا في بعض الأحيان أن فولكس فاجن مهددة بالتعرض لمخاطر مالية كبيرة إذ أن كتالوجات الغرامات الإقليمية تنص على غرامات مروعة، غير أن فولكس فاجن كانت تمكنت مؤخرا من تسوية قضيتين مشابهتين في ولايتي مونتانا ونيوهامبشاير مقابل مدفوعات ضئيلة نسبيا بنحو 1.5 مليون دولار.

ومن جانبها، قالت فولكس فاجن إن قرار المحكمة العليا لا يغير شيئا في صحة حجج الشركة، مشيرة إلى أنها ستواصل الدفاع عن نفسها بقوة في مواجهة الدعاوى.

وأضافت المجموعة أنها لا تزال ترى أن مطالب التعويضات المتبقية تم تسويتها بالفعل عبر العقوبات والتعويضات، التي اضطرت فولكس فاجن إلى دفعها بسبب مخالفات لقانون "الهواء النظيف" في الولايات المتحدة، ولفتت إلى أن العديد من المحاكم الأخرى في الولايات المتحدة وصلت إلى نفس هذا التقدير في القضايا التي نظرتها.