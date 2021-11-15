أمين صندوق الزمالك : نتمنى إقامة الإنتخابات غدًا

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يرى طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك أن إقامة إنتخابات لأختيار مجلس إدارة جديد للنادي هو الحل الأمثل للخروج من أزماته المتتالية.

وتتولى لجنة مؤقتة برئاسة حسين لبيب إدارة نادي الزمالك بشكل مؤقت في الوقت الذي حصل فيه المستشار مرتضى منصور على حكم قضائي يقضي بعودته بصحبته مجلسه إلى إدارة النادي.

وقال جبريل في تصريحات لقناة أون سبورت أن اللجنة المؤقتة تتلقى إتهامات برغبتها في الاستمرار في منصبها وهو أمر عار تمامًا عن الصحة مؤكدًا أن الجميع يتمنى إقامة الانتخابات غدًا.

وأضاف :" لدينا العديد من المشاريع والتي ستعود بالنفع على نادي الزمالك ولكنها متوقفه بسبب رفض الجهة الإدارية كون تلك القرارات من حق مجلس الإدارة الجديد.

ووجه جبريل اللوم لمجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور مؤكدًا أن النادي يمر يوميًا بأزمات بسبب شكاوي اللاعبين السابقين وهو أمر يتحمله المجلس السابق على حد تعبيره.

وأكد جبريل أن اللجنة المؤقتة نجحت في ضخ ما يقرب من 300 مليون جنيه خلال الأشهر الستة الماضية مشددًا أن النادي قادر على الوقوف من جديد وتخطي الأزمة الحالية.