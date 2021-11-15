كلية السياحة بمطروح تنظم سلسلة لقاءات طلابية وصقل المهارات والمعلومات

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إن كلية السياحة والفنادق نظمت سلسلة من اللقاءات الطلابية تحت شعار "كلنا واحد"، في القاعة الكبرى بالكلية بمدينة مرسى مطروح.

وأضاف النجار أن اللقاءات التي تنظمها كليات الجامعة مع طلابها، تهدف إلى بناء جسور من التقارب والألفة، وتهيئة المناخ المناسب لخلق التفاعل الاجتماعي، بالإضافة لبث روح التعاون بين الطلاب، وتزويد وصقل المهارات والمعلومات الاجتماعية لديهم، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على مشاركة الطلاب في شتى الأنشطة الاجتماعية، الرياضية، الثقافية، بهدف إعداد خريج واعٍ ومثقف في كافة المجالات بما يساهم في بناء الشخصية المتكاملة للطالب.

وأشارت الدكتورة لمياء مصطفى، القائم بأعمال عميد الكلية، إلى أن اللقاء بدأ بالتعريف بخطة الأنشطة الاجتماعية بالكلية، ودور الطلاب في إنجاح الخطة وتنفيذها، التعرف على كيفية تحقيق التكيف الاجتماعي من خلال تنفيذ البرامج المجتمعية لخدمة المجتمع المطروحي، ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الاجتماعية التي تواجة الطلاب كالتنمر، المواطنة، التطرف، بالإضافة للتعريف بمفهوم الجودة التعليمية، وأهمية مشاركة الطلاب كشريك أساسي في العملية التعليمية وخدمة المجتمع والبحث العلمي.

جدير بالذكر أن اللقاء جاء وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من ارتداء الكمامة الطبية، قياس درجات الحرارة، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، التعقيم المستمر للقاعة ومراعاة التهوية الطبيعية الجيدة، مع التأكد من حصول جميع المشاركين على اللقاح المضاد للفيروس.