البرلمان الإسرائيلي يؤدي اليمين ونتنياهو يستعد لولاية سادسة

عقد البرلمان الإسرائيلي جلسته الافتتاحية اليوم الثلاثاء، بعد أسبوعين من الانتخابات التي شهدت عودة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الأسبق وربما المستقبلي وحلفائه اليمينيين.



وفي بداية مراسم أداء اليمين في الكنيست الذي يشهد أكبر سيطرة لليمين المتطرف في تاريخ إسرائيل، دعا الرئيس اسحاق هيرتزوج إلى التماسك وسط انقسامات سياسية عميقة.



وشهدت البلاد إجراء خمس انتخابات فيما يقرب من حوالى أربعة أعوام.



وقال إن الإسرائيليين فخورون ببلادهم لكنهم في الوقت نفسه "منهكين من الاقتتال الداخلي وتداعياته".



وتابع أن مسؤولية النواب المنتخبين هي الاستمرار في "تعزيز الشراكة بين كل طبقات المجتمع الإسرائيلي وجميع الأديان".



وكلف هيرتزوج نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة يوم الأحد. وإذا نجح في ذلك فستكون هذه سادس ولاية له كرئيس للوزراء.