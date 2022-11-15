 البرلمان الإسرائيلي يؤدي اليمين ونتنياهو يستعد لولاية سادسة - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 7:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

البرلمان الإسرائيلي يؤدي اليمين ونتنياهو يستعد لولاية سادسة

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 7:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 7:12 م
عقد البرلمان الإسرائيلي جلسته الافتتاحية اليوم الثلاثاء، بعد أسبوعين من الانتخابات التي شهدت عودة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الأسبق وربما المستقبلي وحلفائه اليمينيين.

وفي بداية مراسم أداء اليمين في الكنيست الذي يشهد أكبر سيطرة لليمين المتطرف في تاريخ إسرائيل، دعا الرئيس اسحاق هيرتزوج إلى التماسك وسط انقسامات سياسية عميقة.

وشهدت البلاد إجراء خمس انتخابات فيما يقرب من حوالى أربعة أعوام.

وقال إن الإسرائيليين فخورون ببلادهم لكنهم في الوقت نفسه "منهكين من الاقتتال الداخلي وتداعياته".

وتابع أن مسؤولية النواب المنتخبين هي الاستمرار في "تعزيز الشراكة بين كل طبقات المجتمع الإسرائيلي وجميع الأديان".

وكلف هيرتزوج نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة يوم الأحد. وإذا نجح في ذلك فستكون هذه سادس ولاية له كرئيس للوزراء.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك