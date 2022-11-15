أمريكا: مقتل ثلاثة من لاعبي كرة القدم بجامعة فيرجينيا بالرصاص

قال جيم ريان رئيس جامعة فيرجينيا إنه تم التعرف على ثلاثة من لاعبي كرة القدم بالجامعة اليوم الاثنين، كانوا ضحايا حادث إطلاق النار عليهم مساء أمس الأحد، فيما اعتقل المسؤولون طالبا يشتبه في تنفيذه الهجوم.

و نقلت صحيفة نيويورك ديلي نيوز عن ريان قوله خلال مؤتمر صحفي، إن ديفين تشاندلر ولافيل ديفيس ودي شون بيري لقوا حتفهم بعد أن فتح مسلح النار على حافلة تعج بالطلاب العائدين من رحلة ميدانية حوالي الساعة 1030 مساء.

وجرى احتجاز المشتبه به، كريستوفر دارنيل جونز جونيور، في وقت متأخر من صباح اليوم الاثنين، على خلفية الهجوم الذي وقع في المدرسة في الولاية الواقعة في شرق الولايات المتحدة والذي أسفر أيضا عن إصابة شخصين.

ويواجه جونز، الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه لاعب كرة قدم سابق بالجامعة، تهما متعددة، من بينها ثلاث تهم بالقتل من الدرجة الثانية.

ولم يتم التعرف على هوية المصابين، لكن ريان قال إن أحدهما في حالة جيدة والآخر إصابته حرجة.

ولم يعلن المحققون بعد ، عن أي دافع لارتكاب الجاني للحادث.