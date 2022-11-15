الرئيس الصيني يدعو للوحدة بين دول مجموعة العشرين

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، للوحدة بين دول مجموعة العشرين "جي 20"، وذلك في تصريحاته في اليوم الافتتاحي للقمة، التي سوف تستمر لمدة يومين في إندونيسيا.

وقال لقادة العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "يتعين على جميع الدول أن تحل الوحدة محل الانقسام، والتعاون محل المواجهة، والاشتمال محل الاستبعاد".

وذكر شي، عددا من التطورات العالمية التي قال إنها مازالت تمثل تحديات هائلة لتطورنا بما في ذلك جائحة كورونا المستمرة، وزيادة هشاشة الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيو سياسية بالإضافة إلى أزمتي الغذاء والطاقة.

وأضاف الرئيس الصيني: "لا يجب أن يشارك طرف في ممارسات التسول من الجار، أو بناء حديقة صغيرة بأسوار عالية، أو إنشاء نوادي مغلقة وخاصة"، في تصريح قد يبدو أنه موجه لأمريكا التي تتهمها بكين دائما بتشكيل تحالفات.