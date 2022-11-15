الحكومة العراقية: حريصون على ثبات أسعار النفط بما لايقل عن 100 دولار للبرميل

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، بأن العراق حريص على ثبات أسعار النفط في السوق العالمية بما لايقل عن 100 دولار للبرميل الواحد.

وقال السوداني، للصحفيين في مبنى الحكومة العراقية، إن العراق جزء من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ومنفتح على الحوار معها وحريص على استمرار التفاهم والحوار معها بشأن مستقبل إنتاج النفط ودعم الأسعار".

ودعا منظمة أوبك إلى إعادة النظر بالكمية المخصصة للعراق من الإنتاج والصادرات كونه من بين أكبر المنتجين في المنظمة والداعمين لها، فضلا عن أن العراق يشهد تزايد في عدد السكان وكان محروما من رفع معدلات الإنتاج والتصدير منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن وتضرر بشكل كبير جراء عدم الحصول على حصته كاملة والآن هو بحاجة إلى الحصول على أموال لإعادة الإعمار.

وأضاف: نعمل على استمرار الحوار والتفاهم مع منظمة أوبك لأن العراق حريص على ثبات الأسعار في السوق العالمية.. إنتاج العراق حاليا من النفط الخام يبلغ 4 ملايين و652 ألف برميل يوميا.