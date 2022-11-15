رئيس الوزراء الروسي: نطور التواصل مع الدول الصديقة رغم العقوبات والقيود

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن بلاده تعمل على زيادة التواصل مع الدول الصديقة، بما في ذلك الشرق الأوسط وجنوب وشرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، على الرغم من محاولات توسيع العقوبات والقيود.

وصرح ميشوستين، متحدثًا في الجلسة العامة لمنتدى أسبوع النقل، اليوم الثلاثاء، وفق وكالة سبوتنيك: "تعمل روسيا بالفعل على زيادة التواصل مع الدول الصديقة، وفي المقام الأول مع دول الشرق الأوسط وجنوب وشرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأضاف أن العلاقات التجارية وحجم النقل يتعزز بين الدول، بما في ذلك السلع غير الأولية، وذلك على الرغم من كل المحاولات لتوسيع العقوبات والقيود.

وأشار إلى أنه من الضروري العمل بنشاط على حل المشاكل الجديدة، بما في ذلك تشكيل ممرات النقل الدولي واللوجستيات.

وأوضح: "نعمل مع شركائنا الأجانب في 3 مجالات رئيسية لتطوير البنية التحتية - الشرقية، وبحر آزوف-الأسود، وقزوين".

ووفقا له، فإن الطرق الجديدة ستصبح أساسا قويا لتوسيع التجارة.

كما قال رئيس الوزراء الروسي، إنه تم بناء عدة منشآت جديدة وتشغيلها هذا العام، بالقرب من محطة الضخ بورتوفايا في منطقة لينينجراد، توجد محطة لشحن الغاز الطبيعي المسال.