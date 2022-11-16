بريطانيا: استطلاع رأى يظهر فقدان الثقة في المحافظين البريطانيين

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في بريطانيا أن المواطنين البريطانيين "فقدوا الثقة" في قدرة المحافظين على معالجة مسألة الاقتصاد - لكن نصفهم لا يثقون في أن أداء حكومة من حزب العمال يمكن أن يكون أفضل.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" أن استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة إبسوس لأبحاث الرأي العام وجد أن نصف المواطنين على الأقل لديهم ثقة منخفضة أو لا يثقون في قدرة أي من الحزبين على إدارة مسائل الضرائب والإنفاق في البلاد أو خفض تكلفة المعيشة.

وكانت نسبة المحافظين هي الأسوأ، حيث قال 27% من المواطنين إنهم يثقون في المحافظين لإدارة الضرائب والإنفاق، بانخفاض من 37 % عما كانت عليه في أغسطس الماضي، بينما أعرب 17% فقط عن دعمهم للحكومة في خفض تكاليف المعيشة.

ويؤكد الاستطلاع على التحدي الذي يواجهه وزير الخزانة جيريمي هانت وهو يستعد لبيان الخريف بعد غد الخميس، وقال 65% من المواطنين إنهم لا يثقون في المحافظين فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق، بينما قال ثلاثة أرباع المواطنين إنهم لا يثقون بهم فيما يتعلق بتكاليف المعيشة.

وجاءت أرقام حزب العمال أفضل، حيث قال 38% إنهم يثقون في المعارضة لإدارة الضرائب والإنفاق، وقال 37% إنهم يعتقدون أن الحزب سيخفض تكاليف المعيشة.