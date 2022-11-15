سكان قرية آرمثروب البريطانية يخشون مغادرة منازلهم

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ارتفاع معدل عمليات السطو على المنازل في إحدى القرى البريطانية، أدى لتفشي حالة من الرعب، إذ يشعر سكان قرية آرمثروب، في مدينة دونكاستر، جنوب يوركشاير، بالخوف من مغادرة منازلهم، بعد تزايد عمليات السرقة لمنازلهم.



وشهدت القرية البريطانية، سرقة مركبات ودراجات ونقود ومجوهرات من البيوت، وقلل أحد أصحاب الأعمال إنه تعرض للسرقة مرات عدة لدرجة أنه "اعتاد على ذلك".



وقال للصحيفة: "في عام 2021، تعرضت للسرقة 4 مرات بين نوفمبر وعيد الميلاد.. لقد جاؤوا إلى متجري عشية عيد الميلاد وسرقوا بعض النقود من الصندوق، كما استهدفوا منزلي حيث أخذوا سيارتي. وفي إحدى عمليات السرقة، سرقت مجموعة عملات معدنية تبلغ قيمتها حوالي 7500 جنيه إسترليني، ولم أستردها".



ويشعر سكان القرية بالغضب والإحباط لأنه السلطات لم تبذل ما يكفي لمعالجة المشكلة، مشيرين إلى أنه من بين 10 عمليات سطو وقعت في الأشهر الثمانية عشر الماضية، أسفرت عملية واحدة فقط عن محاكمة.



وتشير الدراسات الحديثة إلى أن عدد المشتبه بهم المتهمين بارتكاب جرائم السطو على المنازل والمحلات التجارية في إنجلترا وويلز قد انخفض بنسبة 55% في السنوات السبع الماضية. وفي عام 2015، اتهمت الشرطة 25163 مشتبها في السرقات، وقد انخفض الرقم هذا العام إلى 11271.