الصين تدعو المؤسسات المالية الدولية للمشاركة في تخفيف عبء الديون عن الدول النامية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي على المؤسسات المالية الدولية والمقرضين التجاريين، وهم المقرضون الرئيسيون للدول النامية، المشاركة في تخفيف عبء الديون عن الدول النامية وتعليقها.

وأوضح الرئيس الصيني - في كلمته خلال مشاركته في قمة العشرين المنعقدة بإندونيسيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية - أنه يجب على صندوق النقد الدولي الإسراع في توفير قروض حقوق السحب الخاصة للدول ذات الدخل المنخفض.

وأضاف أن الصين تطبق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التي طرحتها مجموعة العشرين من جميع النواحي، وعلقت أكبر قدر من مدفوعات خدمة الدين بين كل أعضاء مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن الصين تعمل مع بعض أعضاء مجموعة العشرين لمعالجة أزمة الديون في الإطار المشترك لمعالجة الدين خارج مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وهكذا تساعد الدول النامية المعنية على تجاوز هذا الوقت العصيب.