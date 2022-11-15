أعلنت وزارة الداخلية التركية، هوية مرتكب انفجار إسطنبول، الذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات، مشيرة إلى أن مرتكبة الواقعة فتاة سورية اعترفت بأنها نفذت الهجوم بناء على تعليمات حزب العمال الكردستاني.

ومنذ ثمانينات القرن الماضي، يمثل حزب العمال الكردستاني شوكة في خاصرة السلطات التركية، ويقدر أن أكثر من 40 ألفًا قتلوا منذ اندلاع الصراع بين تركيا وحزب العمال.

• فما أهم المعلومات عن حزب العمال؟

تأسس الحزب في عام 1978 على يد عدد من الطلاب الماركسيين بينهم عبدالله أوجلان الذي اختير زعيمًا للحزب. وفي عام 1984 دخل الحزب في صراع مسلح مع السلطات التركية في إطار مساعيه للاستقلال والحصول على دولة مستقلة للأكراد في تركيا.

ومع كلفة فاتورة الصراع غير حزب العمال مطلبه، وصار ينادي بحكم ذاتي لأكراد تركيا، وظل الحزب نشطًا في الأراضي التركية من خلال تنفيذ العديد من العمليات التي أرهقت السلطات.

اتخذ الحزب من العراق منطقة لحماية قواعده الخلفية، وأقام تحالفا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بزعامة مسعود برزاني.

وظلت المواجهات بين الحزب والسلطات التركية، حتى اعتقلت تركيا زعيم الحزب عبدالله أوجلان في عام 1999، لتبدأ مرحلة أخرى من النزاع المسلح.

في عام 2013، طلب أوجلان بوقف إطلاق النار ونصح الحزب على الانسحاب من المناطق التركية، لكن وقف إطلاق النار انتهى سريعًا عام 2015 عندما شنت تركيا غارات جوية ضد معسكرات حزب العمال شمالي العراق.

وتنوعت عمليات الحزب ضد تركيا، فلم تشمل العمليات العسكرية ضد الجيش فقط، بل شملت مدنيين أتراك وأكراد، خصوصا من المتعاونين مع الحكومة التركية، كما شملت بعض السائحين الأجانب.

وقد وجهوا ضرباتهم لبعض المصالح التركية في البلدان الغربية، وفي المقابل يتهم الحزب الجيش التركي بتدمير آلاف القرى الكردية وتهجير العديد من الأسر إلى تركيا.