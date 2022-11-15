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تقرير: الحكومة الإسبانية تدعو البنوك لتخفيف أعباء القروض العقارية على العملاء

مدريد (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 9:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 9:28 م

ذكرت صحيفة البايس الإسبانية اليوم الثلاثاء، إن حكومة إسبانيا تحاول إقناع البنوك بالموافقة على خطوات لمساعدة أصحاب المنازل الذين يعانون من أجل الوفاء بأقساط قروضهم العقارية مع ارتفاع أسعار الفائدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير الصحفي القول إن الحكومة بدأت في سبتمبر الماضي المحادثات مع البنوك لبحث إمكانية منح المقترضين المتعثرين وقتا أطول لسداد أقساط قروضهم العقارية دون زيادة الفوائد المستحقة.

واستمرت المحادثات لوقت أطول من المتوقع من أجل تحديد المقترضين الذين يستحقون الاستفادة من المبادرة.

يذكر أن أقساط القروض العقارية المرتفعة تزيد الضغط على الأسر الإسبانية التي تعاني بالفعل مع التضخم المرتفع الذي وصل إلى مستويات شبه قياسية في رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

يذكر أن أكثر من 75% من القروض العقارية في إسبانيا بفائدة متغيرة وهو ما يعني ارتفاع أقساطها مع ارتفاع أسعار الفائدة بحسب بيانات البنك المركزي.

وتعارض البنوك دعوات الحكومة للسماح بضم مزيد من الأسر إلى إجراءات تخفيف أعباء القروض، بسبب مخاوفها من ارتفاع تكلفة مخصصات تغطية مخاطر القروض لدى البنوك.

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