الوكالة الدولية للطاقة تتوقع تراجع إنتاج النفط الروسي

قالت الوكالة الدولية للطاقة إنه من المرجح أن تؤدي العقوبات المفروضة على روسيا من جانب الدول الصناعية الغربية لانخفاض إنتاج النفط الروسي.

وأظهر تقرير شهري للوكالة، نُشر في باريس اليوم الثلاثاء، أنه خلال العام المقبل، قد يتراجع حجم الانتاج لأقل من 10 ملايين برميل (159 لترا) يوميا.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ الانتاج الروسي بحلول نهاية مارس المقبل نحو مليوني برميل، وهو أقل من مستويات ما قبل الحرب. وفي المتوسط، من المتوقع أن يصل الانتاج اليومي من النفط الروسي نحو 9.6 مليون برميل العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أن روسيا قامت بشحن أكثر من مليون برميل من النفط الخام يوميا للهند والصين وتركيا خلال الفترة منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير الماضي.