أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، القبض بالجرم المشهود على قاض في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة في أثناء تسلمه رشوة.

وقالت الهيئة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، الثلاثاء، إنه تم القبض على القاضي، إبراهيم بن عبد العزيز الجهني، أثناء استلامه مبلغ 500 ألف ريال (نحو 3 ملايين جنيه)، من أصل 4 ملايين ريال (نحو 24 مليون جنيه)، تم الاتفاق عليها مع مواطن نظير السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى المناطق".

وأفاد البيان بالعمل على "استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكور وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات".

وأكدت الهيئة أنها "مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون".