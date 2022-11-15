المبعوثان النوويان الكوري والصيني يؤكدان ضرورة التعاون حول وضع شبه الجزيرة الكورية

أكد المبعوثان النوويان الكوري الجنوبي كيم جون، ونظيره الصيني ليو شياو مينج، ضرورة التواصل والتعاون حول وضع شبه الجزيرة الكورية، واتفقا على مواصلة المشاورات الوثيقة.

جاء ذلك خلال محادثات ثنائية، عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء؛ للتواصل العميق بشأن القضية النووية الكورية الشمالية بين البلدين عبر قنوات دبلوماسية.

وعبر كيم- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- عن قلقه من تصعيد كوريا الشمالية التوترات في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة من خلال الاستفزازات الصاروخية الأخيرة التي لم يسبق لها مثيل، داعيا إلى أن تلعب الصين دورا نشطا لإقناع كوريا الشمالية بالكف عن الاستفزازات والانخراط في الحوار بشأن نزع السلاح النووي.

وأكد أن هناك حاجة إلى إرسال رسالة صارمة نحو كوريا الشمالية في وضع يمكن أن تمضي بيونج يانج قدما في إجراء تجربة نووية سابعة.

من جانبه، شدد ليو على أن الصين ستواصل الاضطلاع بدورها البناء لتحقيق السلام والأمن ونزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، معبرا عن أمله في لقائه المباشر مع كيم في أقرب وقت ممكن.